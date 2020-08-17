العربية للطيران تعتزم إعادة بناء شبكتها وقواها العاملة استعداداً لمرحلة ما بعد كوفيد-19



لم تتجاوز حالات تسريح الموظفين لدى العربية للطيران نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 العالمية حاجز الـ 20% من إجمالي القوى العاملة لديها. ومع ذلك كشف السيد عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، أثناء حديثه مع مجلة أريبيان بزنس، بأنّ الشركة تُخطط لتعزيز قواها العاملة، لا سيما في ظل توجه المطارات في مختلف أنحاء العالم نحو إعادة فتح أبوابها تدريجياً واتخاذ القطاع لمجموعة من الخطوات الأولية نحو التعافي.



ووفقاً لما أشارت إليه التقارير السابقة، اضطرت شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها وتوظف حوالي ألفي شخص، إلى الاستغناء عن عدد من موظفيها في وقت سابق من العام الجاري، في خطوة وصفتها الشركة آنذاك بالخيار الأخير.

وفي سياق تعليقه، قال السيد علي: "لم نقم بالاستغناء عن الكثير من الموظفين، حيث لم تتجاوز نسبة التسريح في الشركة في ذلك الوقت حاجز العشرين بالمائة، وكان أغلبهم ممّن كانوا خارج الدولة أصلاً وقرروا الحصول على تعويضات نهاية الخدمة والمضي قُدماً بحياتهم".

وكانت الشركة قد بدأت العام الحالي مدعومة بمعدلات الأرباح القياسية التي سجّلتها عام 2019، والتي وصلت إلى 272,24 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 80% عن العام الذي سبقه.



غير أنّه وفي أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 وفرض تدابير الإغلاق والقيود على الحركة، أبلغت الشركة عن خسائر صافية بقيمة 46 مليون دولار أمريكي عن النصف الأول من العام، مع انخفاض معدلات المبيعات بنسبة 53% لتصل إلى 278 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 592 مليون دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي ضوء التدابير التي أقرتها الحكومة في شهر مارس الماضي للحد من تفشي الجائحة، بما فيها إغلاق حدود الدولة وإلغاء جميع الرحلات الجوية المخصصة لنقل المسافرين، اقتصرت الخدمات التي قدّمتها العربية للطيران خلال النصف الأول لعام 2020 على 2.48 مليون مسافر من جميع مراكزها، في تراجع بواقع 57% عن الأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق.



وأردف علي موضحاً: "مررنا بفترة لم نقم خلالها بتشغيل أي رحلة، باستثناء بعض مهام الشحن الجوي التي قامت بها 5% من طائراتنا للمساعدة في نقل البضائع والمواد الغذائية إلى الوجهات التي تحتاجها".



وفي أبريل، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تحتاج شركات الطيران العالمية لمساعدات حكومية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي لتكون قادرة على الاستمرار، كما حذّرت المنظمة العالمية بأنّ حوالي 30 فقط من إجمالي 700 شركة طيران حول العالم ستكون قادرة على الاستمرار في حال عدم اتخاذ خطوات جدية في هذا الصدد.



غير أنّ القطاع بدأ يلمس أولى بوادر التعافي، لا سيما في ظلّ الرفع التدريجي للقيود وإعادة فتح المطارات لأبوابها وعودة الطائرات إلى التحليق.

وأضاف علي بأنّ العربية للطيران تُشغّل في الوقت الحالي حوالي 45% من إجمالي أسطولها المكون من 50 طائرة، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الرحلات المجدولة ورحلات الإجلاء والشحن والرحلات المستأجرة، التي تشمل مراكزها الأربعة في دولة الإمارات والمملكة المغربية ومصر.

وقال علي: "تتطلع العربية للطيران إلى تعزيز هذه النسبة بالتزامن مع مواصلة رفع القيود المفروضة على حركة الطيران".



وأضاف: "قُمنا بتسريح نسبة صغيرة من موظفينا وإيقاف الطائرات التي لا نحتاجها خلال الفترة الحالية. غير أنّنا نعتزم بلا شك توظيف ما نحتاج إليه من كفاءات وتعزيز كافة أنشطتنا بالتزامن مع مواصلة المزيد من المطارات لفتح أبوابها".



واختتم علي بقوله: "نعمل بجد لمواصلة أنشطتنا الطبيعية في أسرع وقت ممكن. ويعتمد هذا بشكل رئيسي على معدلات تباطؤ انتشار الجائحة ومستويات نمو حركة السفر، والتي أعتقد شخصياً بأنّها ستعود تدريجياً إلى ما كانت عليه، مرتكزة بشكل رئيسي على رغبة الناس بالسفر وإصرارهم على تجاوز الجائحة".