طيران الإمارات يستأنف رحلاته للعاصمة البولندية





وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 75 وجهة في سبتمبر، حيث ستوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا إلى العاصمة البولندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا. كما ستصبح وارسو المدينة الأوروبية الـ25 ضمن شبكة طيران الإمارات.

وتواصل طيران الإمارات العمل لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية لتلبية الطلب على السفر، مع إعطاء الأولوية دائماً لصحة وسلامة عملائها وطاقمها والمجتمعات التي تخدمها.

وسوف تستخدم طيران الإمارات على خط وارسو طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 179" مطار دبي الدولي في الساعة 8:10 صباح يومي الأحد والجمعة، اما رحلة العودة "ئي كيه 180" فتقلع من مطار وارسو في الساعة 3 عصراً. وسوف تضاف الرحلة الثالثة أيام الأربعاء اعتباراً من 7 أكتوبر (تشرين الأول).

دبي ترحب بزوارها: يمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، علماً بأن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.