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الخميس 13 أغسطس 2020 03:15 م

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تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن اصدار قرارت بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية من خلال تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً.

تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية

وأضاف سموه في تغريدة على تويتر بالقول: "هذا التوجيه يتماشى مع أهداف رؤية دبي 2021 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والأكثر أمناً، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون."

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي نظمت أمسر مختبر الابتكار "الدراجات أسلوب حياة"، والمعني بسلامة مستخدمي الدراجات الهوائية على الطرقات، في سايكل هاب، جميرا دبي، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

ويأتي ذلك تماشيا مع أهداف رؤية دبي 2021، المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمنا، وتحقيقا لاستراتيجية دبي المرورية 2021 لخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيقا لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

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