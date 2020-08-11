مصر: تمويل مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاع النقل

مريم سامي- أريبيان بزنس: كانت الوزارة قد نشرت بياناً صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يوم الأحد الماضي حول اعتماد حزمة تمويل بقيمة 1.1 مليار يورو (أي ما يعادل 1.29 مليار دولار أمريكي تقريباً) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتغطية أعمال إعادة تأهيل أحد خطوط الترام وسكك الحديد في مدينة الإسكندرية، فضلاً عن خط من خطوط مترو القاهرة.

وتضمن البيان تعليقاً من فلافيا بالانزا، مديرة عمليات دول الجوار لدى البنك الأوروبي للاستثمار جاء فيه: "سيُواصل البنك دعمه لخطط التنمية في مصر على الصعيدين المالي والفني، وسيتمحور تركيزنا على مجالات البنى التحتية المستدامة والشمول الاجتماعي".

وسبق للحكومة المصرية والبنك الأوروبي للاستثمار أن أبرما عدداً من الاتفاقيات خلال النصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو (حوالي 143 مليون دولار أمريكي) لتمويل قطاعات المياه والنقل، وأخرى بقيمة 100 مليون يورو (حوالي 117 مليون دولار أمريكي) لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالتعاون مع بنك القاهرة.

ويعود التعاون بين البنك الأوروبي للاستثمار وجمهورية مصر إلى عام 1979، حيث وصل إجمالي قيمة الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين إلى 9.7 مليار يورو (11.3 مليار دولار أمريكي)، علماً أنّها تُركز بغالبيتها على مجالات التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص.

ما يزال قطاع النقل في مصر، الذي يُعدّ من أضعف أصول الدولة، يُعاني من الفساد والحوادث المميتة، غير أنّ الحكومة المصرية تتخذ خطوات كبيرة تهدف إلى معالجة هذه المشاكل.

وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبفضل زيادة التمويل المخصص لقطاع النقل، تمكّنت مصر من تحسين مركزها على مؤشر جودة الطرق العالمي متقدمة من المركز 118 في عام 2014 إلى المركز 75 في عام 2018.

وفي عامي 2018/2019 وكجزء من خطة 2018/2022 متوسطة المدى للتنمية المستدامة، بلغت حصة قطاع النقل من الاستثمارات حاجز 77 مليار جنيه مصري (حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي).