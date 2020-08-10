تخوفا من تكرار كارثة بيروت، إخلاء نترات الأمونيا ومواد خطرة من مطار بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي، ضمن سلسلة إجراءات اعتمدتها السلطات العراقية عقب التفجير المدمر في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وذكرت الهيئة، في بيان أن تم تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.

وبأشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي تم مفاتحة مركز العمليات الوطني للايعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والاليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي وتمت عملية النقل باستجابة سريعة وبمهنية عالية وإيصالها إلى وجهتها الآمنة مخازن مديرية الهندسة العسكرية.

وأكدت أن الإجراءات جاءت بأوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة سواء كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا، في كافة منافذ البلاد واتخاذ الإجراءات العملية والاحترازية وإبعادها عن المناطق والتجمعات السكنية.

وأضافت أن "تم نقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي بمعرفة الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع العراقية".

يأتي ذلك بعد أن أسفر الانفجار الضخم يوم الثلاثاء الماضي عن تدمير مرفأ بيروت ومقتل 158 شخصاً على الأقل وإصابة 6 آلاف بجروح، بالإضافة لعشرات المفقودين ومئات آلاف المشردين بعد تعرض أبنية سكني وتجارية لعصف الانفجار الكبير.