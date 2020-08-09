اقتراح إعادة بناء مرفأ بيروت بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

طوني عقله- أريبيان بزنس: تبرز حاليا اقتراحات باعتماد أسلوب تعاقد البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT لإعادة إعمار مرفأ بيروت



وأكّد إيلي زخور، رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت والتي تمثّل 45 وكالة شحن وملاحة في المرفأ، ضرورة الاعتماد على نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية في مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت.



وفي تصريح لأربييان بزنس، قال زخور: "ستعجز الحكومة عن تمويل مشروع إعادة الإعمار جرّاء الوضع المالي والاقتصادي المتردي في لبنان. ويتمثل الحلّ الأمثل في اعتماد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث تتولى شركة خاصة التي تفوز بمناقصة إعادة إعمار القسم المدمّر من المرفأ، تشغيله لفترة محدّدة تعود ملكيته بعدها إلى خزينة الدولة".

وقد أكد زخور فاعلية نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في عدة دول في مختلف أنحاء العالم، لأنه يسمح للحكومة بمشاركة العائدات مع الجهة المشغلة للمرفأ؛ وأضاف: "إن اعتماد الحكومة على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في إعادة إعمار المرفأ سيشجّع الصين بالتأكيد على المشاركة، لا سيّما وأنها نجحت في تطبيق هذا النظام لتشغيل عدة موانئ حول العالم.

بلغت الطاقة الاستيعابية السنوية لميناء بيرايوس اليوناني أقل من 2 مليون حاوية عندما كان خاضعاً لإدارة الحكومة؛ لترتفع سعته إلى 5.6 مليون حاوية في عام 2019 بعد أن تولّت إحدى المجموعات الصينية عمليات التشغيل والإدارة".

وأوضح زخور أن التقييم الأولي للموقع بيّن الدمار الكامل الذي تعرّض له الجزء الغربي من المرفأ، والذي كان مخصصاً للتعامل مع السفن العادية وناقلات الحبوب. وأشار إلى أن الأضرار كانت غير جسيمة في القسم الشرقي الذي يضم محطة الحاويات ومعدّاتها، من الرافعات الجسريّة والشاحنات والمعدّات.

الدور الهام لمرفأ طرابلس

يعتقد زخور أن مرفأ طرابلس يمتلك تجهيزات جيدة تؤهله ليكون البديل الأمثل عن مرفأ بيروت على المدى القصير والمتوسط؛ وقال: "يمتلك مرفأ طرابلس رصيفاً جديداً بطول 600 متر مزوّداً برافعتين جسريّتين، فضلاً عن أرصفة أخرى قادرة على مناولة السفن العادية والحبوب. ويتمتع المرفأ بخدمات لوجستية وقدرة على استقبال السفن الكبيرة و230 ألف حاوية سنوياً، فضلاً عن مناولة بضائع الشحن العادية وحوالي 5 مليون طن سنوياً. وتضم محطة الحاويات في مرفأ بيروت رصيفاً بطول 1100 متر، وقد تم تجهيزه بـ 15 رافعة جسريّة لمناولة سفن الحاويات العملاقة، وساحة تزيد سعتها السنوية على 1.5 مليون حاوية".

الانعكاسات السلبية على قطاع الشحن

أردف زخور: "أدى تراجع الحركة في مرفأ بيروت إلى تأثيرات سلبية لحقت بنشاط عمال الشحن في المرفأ، مثل الوكالات البحرية ووسطاء الشحن ووسطاء النقل، فضلاً عن مشغلي الشحن والتفريغ في المرفأ. وتقف الوكالات العاملة في المرفأ عاجزة عن العمل في موانئ لبنانية أخرى مثل طرابلس وصيدا وصور، لحاجتها إلى تراخيص تشغيل خاصة في هذه الموانئ من وزارة النقل".