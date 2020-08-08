شاهد افتتاح خمسة جسور مؤدية لجزر ديرة دبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت الموافق 8 اغسطس، خمسة جسور مؤدية لجزر ديرة، تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع شركة (نخيل).

وترتبط الجسور الجديدة مع الجسر القائم الذي يعبر القناة المائية الملاحية، ويعد مشروع الجسور المؤدية لجزر ديرة جزءاً رئيساً من مشروع محور الشندغة الذي تنفذه الهيئة حالياً ويمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويأتي تنفيذه ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال حزمة مشاريع الطرق المتعلقة بمحور الشندغة.



وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يسهم مشروع الجسور والطرق الجديدة، في توفير مداخل ومخارج مجسرة لجزر ديرة عند تقاطع شارع الخليج مع شارع أبو بكر الصديق، ويبلغ إجمالي طول الجسور والمنحدرات 2571 متراً، بطاقة استيعابية إجمالية 20700 مركبة في الساعة، حيث يتألف الجسر الأول من مسارين يوفر حركة مرورية حرة للقادمين من شارع الخليج باتجاه الشمال إلى جزر ديرة بطول 472 متراً، وبطاقة استيعابية 3000 مركبة في الساعة، وجسر ثانٍ بسعة ثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر ديرة باتجاه نفق الشندغة بطول 503 متراً، وبطاقة استيعابية 4500 مركبة في الساعة، وجسر ثالث بسعة مسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر ديرة إلى شارع الخليج شمالاً بطول 647 متراً وبطاقة استيعابية 3000 مركبة في الساعة، فيما يبلغ طول الجسر الرابع 362 متراً ويتألف من ستة مسارات، وبطاقة استيعابية 7200 مركبة في الساعة للربط مع الطرق الداخلية لجزر ديرة، ويبلغ طول الجسر الخامس الذي انجز في فترة سابقة، 587 متراً، وبسعة مسارين، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3000 مركبة في الساعة، ويوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر ديرة، وروعي في تنفيذ التقاطع المجسر على شارع الخليج، السماح بتوفير جسرين مستقبليين باتجاه شارع أبو بكر الصديق.



وتضمن المشروع رفع كفاءة شارع الخليج بطول 1.8 كيلومتر، وتوفير مستوى أعلى من الخدمة والسلامة المرورية، من تقاطع أبو هيل شمالاً إلى مستشفى البراحة جنوباً، وذلك بإضافة تقاطعين محكومين بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع الخليج مع شارعي أبو هيل وأبوبكر الصديق، بدلاً من الدوارات القائمة، إلى جانب بناء الحواجز، والإشارات المرورية، وأعمال تصريف مياه الأمطار وتحويل الخدمات، وإنارة الشوارع.

محور الشندغة

وأوضح مطر محمد الطاير أن مشروع تطوير محور الشندغة يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى خمس مراحل، أنُجزت منها مرحلتان، هي تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي)، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً في تنفيذ المرحلة الثالثة التي تتضمن 6 عقود، أنجز منها مشروع مداخل ومخارج جزر ديرة عند شارع أبو بكر الصديق، والعمل جارٍ في تنفيذ كل من جسر الشندغة (إنفينيتي)، الذي يتميز بتصميمة المعماري الفريد الذي سيكون علامة متفردة لدبي عالمياً، ومنحدر جسر الإنفينيتي جهة بر دبي، وجسور الربط مع نفق الشندغة، وتطوير شارع الكورنيش والتقاطعات على شارع الخليج، وتطوير تقاطع الصقر، ويبلغ إجمالي طول الجسور في هذه المرحلة 8.5 كيلو مترات، فيما يبلغ طول الأنفاق 535 مترا، ويبلغ طول الطرق السطحية 8 كيلو مترات، ويضم المشروع عشر تقاطعات سطحية، وسيتم إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2022.

خطط مستقبلية

وأضاف: تتضمن الخطط المستقبلية لمشروع محور الشندغة تنفيذ المرحلة الرابعة وتشمل تطوير شارع الخليج وتــــقــاطـــع شـــارع الــخـليج مع شـارع أبـو هــيـل، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع كل من شارع جميرا وشارع الميناء وشارع المنخول، عبر تنفيذ جسور بطول 3.4 كيلو مترات، وأنفاق بطول 2.25 كيلو متر، وستة تقاطعات سطحية، وطرق بطول 5.1 كيلو مترات، ويتوقع إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2025، كما تتضمن الخطة تنفيذ المرحلة الخامسة، وتشمل تنفيذ الجسور المؤدية لجزر ديرة من الجنوب، ويقدر طول الجسور بـ 1.5 كيلو متر، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في 2027.

تجدر الإشارة إلى أن محور الشندغة يبلغ طوله الإجمالي 13 كيلومتراً، ويشمل المشروع تطوير 15 تقاطعاً مع شبكة الطرق، ويحيط بمحور الشندغة عدد من المشاريع التطويرية الكبيرة، مثل جزر ديرة، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، ويسهم المحور عند اكتماله في تقليص زمن الرحلة على المحور من 104 دقيقة إلى 16 دقيقة في العام 2030.