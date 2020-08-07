أنباء عن وفاة قبطان طائرة هندية تحطمت لدى هبوطها وقتل 14 من ركابها

ونقلت رويترز عن الشرطة إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 35 آخرون عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة إير إنديا في مدينة كاليكوت التي تقع في جنوب البلاد لدى هبوطها وسط أمطار غزيرة، لكن تقارير لاحقة أفادت عن الحادث الذي وقع اليوم الجمعة وفاة 14 شخصا بينهم قبطان الطائرة الذي حاول الهبوط خلال جو ماطر وقام بالتحليق حول المدرج لعشرين دقيقة قبل محاولته الهبوط وسط انعدام الرؤية.



وقالت وزارة الطيران المدني في بيان إن طائرة إير إنديا اكسبريس كانت قادمة من دبي وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط. وكان على متن الطائرة عشرة أطفال.

وذكرت قنوات تلفزيون أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين عندما تجاوزت المدرج وسقطت في واد.

وقال بيان وزارة الطيران المدني ”بحسب التقارير الأولية، عمليات الإنقاذ مستمرة ويجري نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية“. ولم ينشب حريق في الطائرة، بحسب البيان.