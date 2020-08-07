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الجمعة 7 Aug 2020 09:30 م

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وفاة 14 راكبا على الأقل في تحطم طائرة هندية لدى هبوطها قادمة من دبي

14 قتيلا و15 أصيبوا بجراح خطيرة لدى هبوط طائرة في اجواء ماطرة

وفاة 14 راكبا على الأقل في تحطم طائرة هندية لدى هبوطها قادمة من دبي
وفاة 14 راكبا على الأقل في تحطم طائرة هندية لدى هبوطها قادمة من دبي

 لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 15 بجروح خطيرة عندما خرجت طائرة ركاب عن مسارها بعدما هبطت وسط هطول أمطار غزيرة في الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "اير إنديا إكسبرس" تقل أكثر من 190 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم إلى مطار كاليكوت في ولاية كيرالا الجنوبية عندما وقع الحادث.

وأفاد شرطي رفيع يدعى عبد الكريم لفرانس برس "يمكنني تأكيد 14 وفاة على الأقل. وتعرّض 15 راكبا آخرين لجروح خطيرة. لا يزال الوضع يتطور".

وقال متحدث باسم شركة إير إنديا إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها.

وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.

أ ف ب + رويترز

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