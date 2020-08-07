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الجمعة 7 Aug 2020 08:00 م

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وفاة واحدة واصابة عشرات في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي وعلى متنها 191 راكبا

انشطرت طائرة تابعة لشركة طيران "إير إنديا إكسبرس" إلى نصفين بعد هبوطها في مطار كاليكوت في الهند. وقال موقع "أفييشن نيوز" إن الطائرة كانت قادمة من دبي وهبطت بالفعل على المدرج ثم تحطمت بعد هبوطها في مطار كاليكوت الدولي في الهند.

وفاة واحدة واصابة عشرات في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي وعلى متنها 191 راكبا

ونقلت رويترز عن مسؤول بالشرطة قوله بأن هناك أنباء عن وفاة شخصين وإصابة 35 في حادث طائرة "إير إنديا إكسبريس".

من جانبه، أكد متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها، وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.

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