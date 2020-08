وفاة واحدة واصابة عشرات في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي وعلى متنها 191 راكبا

ونقلت رويترز عن مسؤول بالشرطة قوله بأن هناك أنباء عن وفاة شخصين وإصابة 35 في حادث طائرة "إير إنديا إكسبريس".

من جانبه، أكد متحدث باسم شركة "إير إنديا" للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة وإن هناك أنباء عن وفاة اثنين وإصابة أكثر من 30.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها، وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.

Dubai-Calicut A737 flight has crashed while landing in Calicut with 191 passengers on board. #AirIndia pic.twitter.com/W9SEn6184d— Rahul (@rahul_e) August 7, 2020