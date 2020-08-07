طيران الإمارات تعيد تشغيل A380 إلى تورنتو 16 أغسطس

واستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل العملاقة إلى كل من القاهرة وأمستردام وباريس ولندن هيثرو، وسوف تشغلها إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس، ليصل عدد الوجهات التي تخدمها الطائرة ذات الطابقين إلى 6 مدن. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها. وسوف تواصل الناقلة تدريجياً توسيع استخدام هذه الطائرة بما يتماشى مع نمو الطلب والموافقات التشغيلية.

وسوف يتوفر أمام العملاء إمكانية السفر بطائرة الإمارات A380 على خط دبي- تورنتو خمس مرات في الأسبوع. ويمكن حجز الرحلات على emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وتغادر الرحلة طيران "ئي كيه 241" مطار دبي الدولي في الساعة 9:10 صباحاً وتصل إلى تورنتو في الساعة 3:05 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 242" من مطار تورنتو الدولي في الساعة 9:45 مساءً وتصل إلى دبي الساعة 6:30 مساء اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وتورنتو).

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 70 مدينة، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد المحطات العالمية التي كانت تخدمها قبل اندلاع الجائحة. وتوفر الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف المحطات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

دبي ترحب بزوارها: إبراز شهادة إجراء فحص "كوفيد-19" PCR إلزامي قبل ركوب الطائرة لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai

وتوفر طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.