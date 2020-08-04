العربية للطيران أبو ظبي تسير رحلات مباشرة إلى كابول ودكا

“العربية للطيران أبوظبي” هي نتيجة لاتفاق بين “الاتحاد للطيران” و “العربية للطيران” لإنشاء أول شركة طيران منخفضة التكلفة في العاصمة أبو ظبي تماشياً مع نموذج أعمال “العربية للطيران” بتكلفة منخفضة خدمات السفر … وهي تكمل الخدمات التي تقدمها طيران الاتحاد من أبوظبي لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

يذكر أن العربية للطيران أبو ظبي دشنت عملياتها في يوليو 2020 برحلات مباشرة بين أبو ظبي والإسكندرية وسوهاج في مصر

وهي أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها بطائرتين من طراز ايرباص A320 انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وستقدم لمسافريها خدمات القيمة المضافة التي توفرها "العربية للطيران" في مختلف مراكز عملياتها. وقد حرصت الشركة على تحديث تجربة العملاء خلال الفترة الراهنة انسجاماً مع التوجيهات المحلية والعالمية وضماناً لتلبية كافة بروتوكولات ومعايير السلامة والصحة خلال كافة مراحلها.