طيران الإمارات يحلق بطائرة إيرباص إلى القاهرة وجوانزو الصينية وأمستردام

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل طائرتها ايرباص A380 إلى جوانزو اعتباراً من 8 أغسطس الجاري.

كما استأنفت هذا الأسبوع تشغيل الطائرة العملاقة لخدمة رحلات الركاب إلى كل من القاهرة وأمستردام، وذلك للمرة الأولى منذ توقفها في مارس (آذار) الماضي. وتوفر الناقلة حالياً رحلة يومية بالطائرة ذات الطابقين إلى أمستردام، و4 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة. كما أضافت طيران الإمارات رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى لندن هيثرو لتلبية الطلب وتوفير خيارات أوسع للعملاء.

وبذلك تكون طيران الإمارات قد استأنفت تشغيل طائرات A380 إلى 5 محطات، بما فيها باريس، وسوف تواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 مفضلة لدى المسافرين نظراً لتميز منتجاتها ورحابة قمراتها.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات السفر حالياً على متن طائرات A380 يومياً إلى أمستردام، وأربع مرات في الأسبوع إلى القاهرة، ومرتين يومياً إلى لندن هيثرو، ومرة واحدة يومياً إلى باريس، ومرة كل أسبوع إلى جوانزو (اعتباراً من 8 أغسطس).

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، حيث استأنفت خلال الأسبوع الماضي تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا وكلارك ودار السلام ونيروبي وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 68 مدينة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

دبي ترحب بزوارها: فحص "كوفيد-19" إلزامي لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا. معلومات حول الإجراءات والخدمات على كل رحلة، متوفرة على الموقع www.emirates.com/yoursafety

المواطنون والمقيمون في دبي يمكنهم زيارة الموقع الشبكيwww.emirates.com/returntoDubai للإطلاع على متطلبات السفر والعودة.