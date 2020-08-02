خسائر فادحة لشركات طيران بسبب قرار الكويت بحظر الرحلات الجوية إلى 31 بلدا

فيما أوقفت قوات الأمن المصرية شاباً نشر مقطع فيديو تحريضي يدعو إلى حرق العلم الكويتي. واعتذر الشاب في مقطع فيديو عن فعلته قائلا: «لقد كانت نيتي طيبة ولم أكن أقصد شيئا، أنا آسف على تصرفي وأعتذر للشعب الكويتي»، اشارت صحف كويتية إلى أن الحكومة الكويتية لم تكن موفقة في هذا القرار الذي لم يستند إلى إلى ضغوطات مفتعلة على الشبكات الاجتماعية.

وأدى إعلان الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت يوم السبت حظر الرحلات الجوية التجارية إلى 31 دولة ”عالية الخطورة“ فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء آلاف تذاكر السفر. وجاء القرار بعد ساعات على حركة الطيران في مطار الكويت مع بدء تشغيل الرحلات التجارية بعد توقفها منذ 13 مارس الماضي

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر مطلع أن آلاف تذاكر السفر سيتم إلغاؤها بعد قرار حظر الطيران التجاري مع 31 دولة. ويقدر المصدر أن نحو 10 آلاف تذكرة سفر ستُلغى بعد قرار حظر الطيران التجاري، لاسيما وأن آلاف المقيمين في الكويت سيقومون بإلغاء حجوزاتهم خوفاً من عدم تمكنهم من دخولهم مرة أخرى إلى الكويت لدى عودتهم.

وأكد المصدر أن قرار السلطات الصحية تسبب في كارثة اقتصادية وخسائر فادحة لبعض شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة. ووصف قرار منع السلطات الصحية دخول مواطني 31 دولة بأنه «قرار متسرع وردة فعل لما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أنه «لم يبن على أسس واضحة تقنع الجمهور، لاسيما وأن الرحلات المجدولة المغادرة المقررة لليوم الأول للسماح للرحلات التجارية 23 رحلة والقادمة 20 رحلة، الأمر الذي تسبب في إرباك جدول الرحلات والمسافرين».

وتثار أسئلة كثيرة حول تناقضات في القرار الذي يتجاهل سماح السلطات الصحية في الكويت سفر المواطنين والمقيمين إلى الدول المحظورة ولكن يمنع دخول رعاياها، وستواجه مكاتب السفر في الكويت معضلة إرجاع مبالغ التذاكر الملغاة إلى المسافرين، فيما يتوقع أن تماطل شركات الطيران الإقليمية في إرجاع المبالغ ويربك خطط الراغبين في السفر لاحقا.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصدر لفت إلى ضرورة اتباع السلطات الصحية الشفافية بتوضيح المبررات التي استندت إليها، وما إذا كانت بناء لتزايد أعداد الإصابات في تلك الدول أم بناء لتوصيات صحية دولية أو غير ذلك، وأسباب التأخر في رفع مثل هذه التوصية، خصوصاً أن القائمة استثنت دولاً أخرى تعتبر أكثر خطورة من ناحية أعداد الإصابات اليومية وتفشي فيروس كورونا فيها.

وعلمت صحيفة «الراي» من مصادر مطلعة أن القرار ألغى 7 رحلات قادمة من مصر تحمل نحو 610 ركاب على متن رحلات لعدد من شركات الطيران المختلفة، كما الغيت رحلة من بيروت على متنها نحو 100 راكب، وأخرى من مانيلا على متنها 150 راكباً، فضلاً عن إلغاء عشرات الرحلات الأخرى التي كانت مجدولة خلال الأيام المقبلة.