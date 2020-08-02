الكويت تحظر الرحلات الجوية إلى 31 دولة بسبب فيروس كورونا





تشمل هذه البلدان الهند وباكستان ومصر والفلبين ولبنان وسريلانكا وجميعها دول لها جاليات كبيرة في الكويت.

كما تشمل القائمة الصين وإيران والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والعراق.

يأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية. وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30 بالمئة من طاقته التشغيلية اعتبارا من يوم السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم على تويتر إن وزارة الصحة نصحت بعدم السفر إلا للضرورة في الوقت الحالي.

كما قال المتحدث ”لم يستثن القادمون من أي دولة الى الكويت من فحص فيروس كورونا المستجد وهو إلزامي وفق الاشتراطات الصحية والطيران المدني“.

وسجلت الكويت نحو 67 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يربو على 400 وفاة. وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو حزيران لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس. ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.