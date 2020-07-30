السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة وتمنع المقيمين من بيع السيارة قبل 3 سنوات

أكدت الجمارك السعودية اليوم أن المركبات التي تجاوز موديلها 5 سنوات يمنع استيرادها إلى المملكة.وقالت "الجمارك" في بيان أنه يمنع أيضا استيراد المركبات غرق أو حريق أو تلف في الهيكل.

كما أشار البيان إلى السماح باستيراد المركبات بشرط ان لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن واقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل ( اكثر من 3.5 طن ) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية. على سبيل المثال في عام 2020م.

ويُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة. كما يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية وذلك بإحضار شهادة من هيئه المواصفات المقاييس بالمملكة او أي جهة معتمدة داخل المملكة.

ويجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط او تعديل على رقم الهيكل.

يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الاجراءات فقط.

ويشير اعلان الجمارك إلى أنه يحق للمقيم استيراد سيارة واحده خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها الابعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات). كما يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.

(للمزيد يمكن الاطلاع على موقع الجمارك على الانترنت هنا.)

