للمرة الثالثة، عودة رحلة طيران أمريكية بسبب رفض الركاب ارتداء أقنعة

كشف أمس كيف جرى يوم الخميس الماضي تحويل رحلة خطوط دلتا الجوية-( الرحلة رقم 1227) كانت متجهة إلى مدينة أتلانتا وثم التفت وعادت إلى مدرج مطار ديترويت نقطة انطلاقها الأصلية ليتبين أن السبب هو رفض بعض الركاب ارتداء الأقنعة.

و رفض راكبان ارتداء أقنعة الوجه خلال الرحلة - وهو أمر تفرضه كل شركات الطيران الأمريكية تقريبًا - وقال متحدث باسم دلتا لموقع ام لايف MLive.com إن الرحلة عادت لأن الركاب لم يمتثلوا لتعليمات الطاقم ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى بعد إنزال الركاب المعنيين وهبطت في أتلانتا .

وتتكرر ذات المسألة مع رحلات طيران أمريكية في حوادث متكررة تشهدها بعض خطوط الطيران الأمريكية مؤخرا بعودة الطائرات بعد إقلاعها بسبب رفض بعض الركاب ارتداء أقنعة الوجه أثناء الرحلة.

وسبق أن حدث ذلك مع الخطوط الجوية الأمريكية أميريكان ايرلاينز في وقت سابق من هذا الاسبوع عندما تم إنزال راكبة من الطائرة، كما حصل مع شركة سبيريت Spirit Airlines وقت سابق من هذا الشهر.

وتطبق طيران دلتا على وجه الخصوص سياستها مع الوقاية من عدوى كوفيد 19 بصرامة.

وأعلنت شركة الطيران هذا الأسبوع أنها ستحتاج الآن إلى تقييم طبي بالخضوع لمعاينة طبيب بطريقة افتراضية إذا كانت لدى احده الركاب حالة صحية تمنعه من ارتداء قناع الوجه ولا يسمح بأي استثناء غير ذلك.



وقالت دلتا في بيان "نشجع المسافرين الذين لايمكنهم ارتداء قناع بسبب حالة صحية لإعادة النظر في السفر وإذا قرروا السفر فعليهم الخضوع لكشف طبي يثبت عدم قدرتهم على التنفس عند ارتداء القناع الواقي بحسب سي ان ان.

وتم إنزال العشرات من المسافرين في حالات كثيرة قبل إقلاع الطائرة لكن تكرار عودة الرحلة بعد انطلاقها دفع شركات الطيران الأمريكية للتفكير بتبادل معلومات المسافرين الذي يرفضون ارتداء القناع الواقي ليتم حظرهم لدى جميع شركات الطيران الأمريكية.