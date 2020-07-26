دبي: شهادة خلو من كوفيد 19 إلزامية لجميع المغادرين لمطارات دبي

أكدت مطارات دبي، أن اختبار خلو من كوفيد 19 إلزامي على جميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، وأنه سيتم تطبيق التعليمات حول ذلك اعتباراً من 1 أغسطس 2020 ، و يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة COVID19 سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال.• يتعين على جميع الركاب ، بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي او مطار دبي ورلد سنترال ، الى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ، حمل شهادة COVID19 سلبية.

كما أضافت بأن الأطفال بأنه لا حاجة لذلك الاختبار بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار. وستكون شهادات الـ PCR السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، و قد يُطلب من بعض الركاب اجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

وتنصح المؤسسة الركاب بالاتصال بشركة الطيران التي يختارونها قبل السفر للتعرف على أحدث المعلومات ذات الصلة.

ونلفت إلى التعليمات الجديدة وهي أنه يُسمح فقط لحاملي تذاكر السفر الصالحة بالدخول إلى مبنى المطار •

كما يجب ألا تذهب إلى المطار قبل أكثر من أربع ساعات من موعد رحلتك المجدولة

ويجب ارتداء القفازات الواقية والقناع لجميع المسافرين

و ينصح الركاب الذين تظهر عليهم الأعراض بعدم القدوم إلى المطار وطلب المشورة الطبية.

وتقول المؤسسة أنه يجري تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا. وتشمل هذه التدابير زجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري عن بعد والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التطهير وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

تعمل جميع رحلات طيران الإمارات من مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي. وستعمل جميع شركات الطيران الأخرى إما من المبنى رقم 2 أو المبنى رقم 3. وبناءً على ذلك، يجب على جميع الركاب الرجوع إلى تذكرتهم / شركة الطيران لتأكيد محطتهم في جميع الأوقات قبل القدوم إلى المطار.