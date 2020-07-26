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الأحد 26 Jul 2020 01:45 م

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سلطنة عمان: إغلاق للحركة بين المحافظات لغاية 8 أغسطس بسبب جائحة كورونا المستجد

أعلنت عمان الإغلاق التام بلا أي استثناء للمرور بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

سلطنة عمان: إغلاق للحركة بين المحافظات لغاية 8 أغسطس بسبب جائحة كورونا المستجد
سلطنة عمان: إغلاق للحركة بين المحافظات لغاية 8 أغسطس بسبب جائحة كورونا المستجد

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد مع وصول عدد الإصابات إلى ٧٦٠٠٥ اصابة فيما بلغ عدد الوفيات أمس ٣٨٤ وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

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