الطائف: أمطار وسيول تُعيق الحركة المرورية

شهدت محافظة الطائف السعودية أمطارا غزيرة أدت إلى تشكل سيول غرقت فيها السيارات بعد ارتفاع مستوى المياه، وذكر تقرير في صحيفة عكاظ أن محافظة الطائف شهدت عصر اليوم أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة، فيما داهمت السيول عددا من الأحياء والشوارع الرئيسية.

سيول السيل الصغير شمال الطايف منقول pic.twitter.com/vy7a6gMOoi— احمد العطاوي (@a1111vip) July 25, 2020

وعمّت الأمطار أرجاء المحافظة، وشهد حي المتنزه بجوار أرض القمر غرق مجموعة من المركبات، وتعثرت الحركة المرورية نتيجة مداهمة السيول للمنطقة المحيطة بسوق العنقري، وكذلك المنطقة المؤدية لشارع شهار جهة حي السداد، إذ ارتفع منسوب المياه فوق المتر، ونتج عن ذلك غرق مركبتين.

لقطات الفيديوهات التي نشرت تظهر ارتفاع المياه لنوافذ السيارات في حي المنتزة في الطائف، مما أدى لعرقلة حالة المرور، وغرق بعض السيارات.

#الطايف_الان

أول مرة مطر يخوفني هالقد فجئة النهار يقلب ليل حسيت ب أهوال يوم القيامه كل شي يطيح ويتكسر pic.twitter.com/auGF2DgipM— ملاك (@malk2ab) July 24, 2020

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم عن هطول أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء السحيلي، والملك فهد، وجبرة، والرميدة، والسيل الصغير، وطريق المطار ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.