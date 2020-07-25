توقف مفاجئ في الجو لمحركات لـ 4 طائرات بوينغ 737 تدفع بطلب فحوصات عاجلة

أصدرت هيئات سلامة الطيران الأمريكية FAA، أمس الجمعة، توجيها عاجلا إلى الشركات الجوية تحذر فيه من إمكانية تردي حالة مكونات في نحو 2000 طائرة من طرازي "بوينغ 737 إن جي" و"بوينغ 737 كلاسيك" عقب تخزينها منذ توقف حركة الطيرات بسبب جائحة كورونا وتقارير عن توقف مفاجئ لمحركات الطائرة وهي في الجو.

تفيد التقارير في وسائل إعلام أمريكية إلى أعطال طارئة تمثل خطرا محتملا يثير شكوكا في صلاحية 2000 من طائرات بوينغ 737 للطيران.

وتلفت الهيئة في توجيهاتها (هنا) أنه تم رصد تآكل صمامات في عدد من الطائرات الـ2000 من طرازي "بوينغ 737 إن جي" و"بوينغ 737 كلاسيك" الموجودة حاليا في الأراضي الأمريكية، مبينة أن ظهور الصدأ في هذه المكونات قد يؤدي إلى وقف عمل المحركات.

وشدد توجيه هيئة الطيران الفدرالية على ضرورة استبدال الصمامات في حال تآكلها قبل إعادة الطائرات للاستخدام.

ووقعت مؤخرا أربعة حوادث لتوقف محركات بوينغ تلك خلال تحليق الطائرة، أحد هذه الحوادث حصل يوم 15 يوليو مع رحلة لطيران آلاسكا وهي قادمة من سياتل في ولاية واشنطن إلى أوستن في تكساس حيث نفذت الرحلة عملية هبوط اضطراري في أوستن وتم استبدال المحرك ، على حد قوله.

كانت طائرة بوينغ الأكثر مبيعاً، قد خرجت من الخدمة العام الماضي، بعد أن وقعت حادثتي تحطم طائرتين من هذا الطراز وأدت لمقتل 346 شخصاً.

وأوقفت هيئات سلامة الطيران طائرة 737 ماكس بعد تحطم طائرتين، إحداهما تابعة لشركة طيران "لايون" وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، بفارق خمسة أشهر بين الحادثتين.