طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم

تستأنف طيران الإمارات خدمات الركاب إلى ستوكهولم برحلات أسبوعية اعتبارًا من 1 أغسطس ، ضمن مساعي الشركة لاستئناف وتوسيع شبكتها في أوروبا إلى 22 مدينة ، وربط العملاء من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.







وتستكمل طيران الإمارات تغطية الدول الاسكندنافية، حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها إلى أوسلو اعتباراً من 4 أغسطس (آب) المقبل، كما بدأت تشغيل رحلات إلى كوبنهاغن منذ يونيو الماضي.

وسيصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في شهر أغسطس إلى 63 مدينة، وستعمل الرحلات بين دبي وستوكهولم أيام السبت، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 217" مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحاً وتصل إلى ستوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 218" فتقلع من مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وستوكهولم).

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي وستوكهولم بطائرات البوينج 777-300ER ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

دبي ترحب بزوارها:

أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai





مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد-19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها على خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً:

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا. معلومات حول الإجراءات والخدمات على كل رحلة، متوفرة على الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر: