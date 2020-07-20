الاتحاد للطيران تستأنف رحلات الركاب إلى شنغهاي





ويشير روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن استئناف رحلاتنا إلى الصين مع عودتنا التدريجية إلى المزيد من الوجهات على شبكة وجهاتنا العالمية، لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. إن الأولوية الآن هي في إعادة بناء شبكة الوجهات إلى الأسواق التي أعيد فتحها، وتأمين بيئة طيران آمنة وسليمة للضيوف في كافة مراحل رحلتهم".



"يأتي استئناف الرحلات بين أبوظبي وشنغهاي لتلبية الطلب الكبير على رحلات الأعمال في دولة الإمارات والصين وغيرها من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن ممتنون كل الامتنان لضيوفنا وشركائنا الاستراتيجيين على إخلاصهم المستمر ودعمهم المتواصل لنا، وإننا مستعدين لتشغيل الرحلات إلى المزيد من الوجهات في الصين عند الإمكان".



جدول الرحلات اعتبارًا من 27 يوليو (جميع الرحلات بالتوقيت المحلي)

نوع الطائرة أيام الرحلات الوصول الوجهة الاقلاع نقطة الانطلاق رقم الرحلة

بوينغ 777-300ER الاثنين 13:50 شنغهاي 01:00 أبوظبي EY 862

بوينغ 777-300ER الثلاثاء 05:10 +1 أبوظبي 23:40 شنغهاي EY 867





ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، زيارة موقع الشركة www.etihad.com للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة أو بالتواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الرقم 400 8822 050 في جمهورية الصين أو عبر وكلاء السفر. وتتوفر لائحة بمراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الموقع https://www.etihad.com/ar/help/contact-us

ويطلب من المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران إلى الصين تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 72 ساعة قبل موعد الانطلاق من أبوظبي، أو من مطار الرحلة الأساسية في حال كانوا يسافرون عبر أبوظبي.



في الإمارات، يمكن للمسافرين إلى أي وجهة من وجهات الاتحاد للطيران، بما في ذلك شنغهاي، الاستفادة من الخدمة المنزلية الجديدة التي تقدمها الشركة بالتعاون مع مجموعة ميديكلينك مقابل رسم معين أو يمكنهم زيارة أي فرع من أفرع ميديكلينك في أبوظبي، العين أو دبي للقيام بالفحص قبل السفر. كما يمكن أن يستفيد من هذه الخدمة المسافرون العابرون من الإمارات الأخرى إلى أبوظبي للوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

عملية سهلة وسلسة:

• يحجز الضيف تذكرة للسفر عبر موقع etihad.com

• يتواصل الضيف مع ميديكلينيك لحجز موعد للفحص

o عبر زيارة موقع www.mediclinic.ae

o أو الاتصال على الرقم: 8002022

o أو إرسال رسالة الكترونية إلى: etihad@mediclinic.ae



