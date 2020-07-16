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الخميس 16 Jul 2020 04:30 م

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طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى أديس أبابا وجوانزو وأوسلو وطهران

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى طهران (17 يوليو/ تموز)، جوانزو (25 يوليو/ تموز)، أديس أبابا (1 أغسطس/ آب) وأوسلو (4 أغسطس/ آب) ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى أديس أبابا وجوانزو وأوسلو وطهران

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات في أغسطس (آب) 2020 إلى 62 وجهة، ما سيوفر للعملاء حول العالم خيارات سفر أكثر إلى دبي وعبرها.وسوف تخدم طيران الإمارات جميع هذه الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

دبي ترحب بزوارها: أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai

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