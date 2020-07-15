الشورى السعودية يجدد مطالب توفير الخطوط السعودية طائرات للمناطق الأقل سكاناً

صوت الشورى اليوم الأربعاء على ست توصيات للجنة النقل والاتصالات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وطالب المجلس في قراراته المؤسسة بتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها والإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لذلك و استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، ودعا إلى مراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية، ودراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب، والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، ونبه المؤسسة على تجويد وتطوير تقاريرها لتكون أكثر التزاماً بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

يذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية، تقدم العديد من وجهات لرحلاتها الداخلية، مثل رحلاتها

من الرياض إلى حائل والجوف وعرعر، ومن الرياض إلى الطائف وتضمن خطة الناقلة في المرحلة الحالية تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات التالية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).

والمرحلة الثانية خمس مطارات هي: (بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة).