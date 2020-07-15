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الأربعاء 15 Jul 2020 04:15 م

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طيران الإمارات تكشف عن المختبرات المعتمدة في الدول الملزمة بفحص "كورونا"

طيران الإمارات تكشف عن المختبرات المعتمدة في الدول الملزمة بفحص "كورونا" مثل السودان ونيجيريا في القائمة التالي للدول.

طيران الإمارات تكشف عن المختبرات المعتمدة في الدول الملزمة بفحص "كورونا"

كشفت طيران الإمارات، عن أسماء المختبرات المعتمدة لفحص كورونا المستجد "كوفيد 19 " في الوجهات 12 التي ألزمت المسافرين القادمين منها إلى دبي بإحضار شهادة "خلو من كورونا".

وتضم القائمة المحدثة السودان ونيجيريا إضافة إلى كل من أفغانستان وبنجلاديش ومصر والهند وإيران وباكستان الفلبين وروسيا الاتحادية وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت قائمة المختبرات في هذه الوجهات أكثر من 115 مختبر معتمد الأمر الذي يساهم في التخفيف على المسافرين ويوفر لهم خيارات متعدده لإجراء هذه الفحوصات التي يجب أن تتم قبل قبل 96 ساعة على الأقل من وقت الرحلة.

وتشمل القائمة للقادمين من مصر على سبيل المثال المراكز التالية.

مستشفى الصفا ، المهندسين
• مركز المأمون ، مصر الجديدة
• مستشفى الأمل ، المهندسين
• مستشفى النصر ، مدينة نصر
• مستشفى السلام ، المعادي
• ألفا سكان ؛ 73 شارع الميرغني ، مصر الجديدة
• مستشفى النيل بدراوي ، المعادي
• مستشفى عين شمس
• مختبر مرجعي للمستشفيات الجامعية
• برايم سبيد ميديكال
• مختبرات الصحة العامة المركزية
• مستشفى الجزيرة ، الجيزا 1

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