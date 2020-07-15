إصابة 17 في حريق خط أنابيب شقير-مسطرد في مصر

يمتد خط الأنابيب على طريق سريع رئيسي على مشارف القاهرة.ووفقا لبيان الوزارة فقد اندلع الحريق ”علي أول طريق القاهرة-الاسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي الي اشتعال الخام المتسرب“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية“.

وقال شاهد في مسرح الحادث إن أكثر من 20 سيارة احترقت وإن راكبيها لم يكونوا فيها فيما يبدو. وأظهر مقطع مصور بث على الإنترنت اثنين من السكان وهما ينتشلان شخصا مصابا بعيدا عن الطريق السريع بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء.

ولم تعلن السلطات بعد سبب تسريب خط الأنابيب. وجاء في بيان أن النائب العام أوفد فريقا للتحقيق.

ويمتد خط الأنابيب من ميناء شقير المطل على البحر الأحمر إلى مجمع مصافي مسطرد في القاهرة الكبرى.

ونقلت الأهرام عن المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول ، بأنه قد تمت السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد )، في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي إلي اشتعال الخام المتسرب.

وأوضح أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.