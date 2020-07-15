14 وجهة جديدة تقدمها الاتحاد للطيران ضمن عرض السفر بالأمتعة اليدوية فقط



ويشمل العرض، الذي لم يكن متاحًا سوى على الرحلات المتجهة بين أبوظبي والبحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان ومصر وأذربيجان، حمل حقيبة تزن 7 كغ مجانًا إلى المقصورة.

وانضمت إلى الوجهات القائمة كل من: بيلاروسيا واليونان والهند وكازاخستان وكينيا والمالديف ونيبال والباكستان وروسيا وصربيا وسيشل وسريلانكا والسودان وتركيا، على امتداد شهري يوليو وأغسطس 2020.

وفي هذا الخصوص، تحدّث روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، قائلاً: "في أعقاب النجاح الذي حققه هذا العرض في منطقة مجلس التعاون الخليجي، يسرّنا ضم مزيد من الوجهات التي لا تستغرق أكثر من ست ساعات سفر من أبوظبي، متيحين بذلك لضيوفنا مزيدًا من الخيارات لحزم أمتعة خفيفة وقضاء عطلة نهاية أسبوع هادئة، أو القيام برحلة عمل موجزة."

وأضاف: "في الوقت الحالي، ونظرًا للظروف التي تفرضها الجائحة واستمرار القيود على السفر لا يمكن حمل أكثر من 5 كغ كأمتعة شخصية يدوية إلى المقصورة، إلا أننا وبموجب العرض المقدّم والذي يتيح للمسافر حمل 7 كغ مجانًا، سنقوم بتسجيل الأمتعة ونقلها عبر مخزن الطائرة إلى أن يتم رفع القيود."

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد الذين يشترون عرض السفر بالأمتعة اليدوية فقط، مواصلة الاستفادة من عرض حمل أمتعة إضافية مسجلة مجانية والذي يتيح لحملة العضوية الفضية 10 كغ، والعضوية الذهبية 15 كغ، والعضوية البلاتينية 20 كغ.

يمكن للراغبين بحجز رحلاتهم، زيارة الرابط التالي، www.etihad.com/handbaggageonly للاطلاع على الخيارات المتاحة والحصول على آخر المستجدات حول شروط الدخول لوجهاتهم النهائية.