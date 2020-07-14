إطلاق أولى رحلات العربية للطيران أبوظبي إلى سوهاج والاسكندرية

احتفلت "العربية للطيران أبوظبي"، اليوم بتدشين عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية في مصر، وستقلع الرحلة الثانية من العاصمة الاماراتية إلى مدينة سوهاج في 15 يوليو.



أقيمت مراسم التدشين بحضور مسؤولين من فرق الإدارة العليا في مجموعة "الاتحاد للطيران" و"مطارات أبوظبي" و"العربية للطيران"، ومركز النقل المتكامل في ابوظبي، إلى جانب عدد من الضيوف.

وفي هذا السياق، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "نفخر بإطلاق العمليات التشغيلية لشركة ’العربية للطيران أبوظبي‘ اليوم بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية. فمن شأن هذا المشروع المشترك بين ’الاتحاد للطيران‘ و’العربية للطيران‘ أن يوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في العاصمة الإماراتية النابضة بالحياة. ونتطلع قدماً إلى توسيع نطاق المشاركة بالرمز لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات ضمن شبكة ’الاتحاد للطيران‘ العالمية لإضافتها إلى قائمة الوجهات المتنامية التي ستوفرها ’العربية للطيران أبوظبي‘".

من جهته، قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يسعدنا أن نشهد الرحلة الافتتاحية لشركة "العربية للطيران أبوظبي" وبدء العمليات التشغيلية لأول شركة طيران اقتصادي منخفضة التكلفة في العاصمة الإماراتية. يوفر مطار أبوظبي الدولي، من خلال تكنولوجيا الصحة والسلامة المبتكرة، البنية التحتية اللازمة لصناعة الطيران والسياحة في الإمارة بما في ذلك قطاع الطيران الاقتصادي المتنامي. نتطلع قدما الى الترحيب بالمسافرين على متن "العربية للطيران ابوظبي" وتعريفهم بعلامتنا التجارية الفريدة من الضيافة العربية والسفر المريح".

من جانبه، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسعدنا تسيير أولى رحلات ’العربية للطيران أبوظبي‘، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع شركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز اليوم. ونتطلع قدماً لتوسيع شبكة وجهات ’العربية للطيران أبوظبي‘ عند عودة المزيد من المطارات حول العالم إلى نشاطها المعتاد ، حيث يستطيع عملاءنا الاستفادة من خيار جديد يوفر القيمة المضافة للسفر من وإلى العاصمة".

وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" رحلاتها بطائرتين من طراز ايرباص A320 انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وتقدم لمسافريها تجربة السفر ذاتها التي توفرها "العربية للطيران" من مقرها في إمارة الشارقة والمتميزة بالقيمة المضافة. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة بين أبوظبي ومصر عبر الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لإطلاق شركة طيران اقتصادي كمشروع مشترك مستقل يتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيساً للعمليات. وتم تأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.