رئيس طيران الإمارات: قد يبلغ عدد المسرحين 9000 من الموظفي

رئيس شركة خطوط "طيران الإمارات" تيم كلارك لفت في مقابلة السبت أن الشركة قد تستغني عن نحو تسعة آلاف موظف في جولة جديدة من التسريحات بسبب جائحة كوفيد-19

وقال كلارك في مقابلة مع (بي بي سي) إنها استغنت بالفعل عن نحو عُشر موظفيها، الذين كان عددهم حوالي 60 ألفا قبل الأزمة، من بينهم نحو 4300 طيار. وألمح إلى احتمال القيام بجولة جديدة من التسريحات لتصل إلى 15 في المئة، أي قرابة تسعة آلاف موظف.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت مؤخرا أن جائحة كوفيد 19 أجبرتها على تعديل في حجم قواها العاملة بما يتماشى مع متطلبات التشغيل المنخفضة حاليا.

وسبق أن لفت متحدث باسم طيران الإمارات في بيان أرسل إلى أريبيان بزنس ، "يمكننا أن نؤكد أننا ما زلنا في طور تنفيذ تقليص القوى العاملة عبر مجموعتنا ، كما ذكرنا سابقًا".

وأضاف المتحدث: "على الرغم من استئناف عملياتنا ببطء أينما كانت آمنة وقابلة للتنفيذ تجاريًا ، فإن بصمتنا اليوم أقل بكثير من ذي قبل وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نستأنف العمل بمستويات ما قبل الوباء".

وقال المتحدث إن طيران الإمارات اضطرت للتخلي عن موظفين بسبب انخفاض حركة الطيران الحالية .

"مثل شركات الطيران وشركات السفر الأخرى ، فقد كان تأثير الجائحة شديد وكشركة مسؤولة ، يجب علينا ببساطة ضبط حجم القوى العاملة لدينا بما يتماشى مع متطلباتنا التشغيلية المخفضة.

زتابع قائلا"لقد كان موظفونا دائمًا عاملاً مساهماً كبيرًا في نجاحنا ، لذا فإن هذا ليس إجراءً نستهين به أو نتخذه بسهولة . نواصل اتخاذ كل إجراء ممكن لخفض التكاليف واستعادة مصادر الإيرادات والحفاظ على الوظائف ".

في أوائل يونيو حزيران أكدت الشركة إن طياري إيرباص إيه‭‭‭380‬‬‬ البالغ عددهم 115 لن يعود جميعهم إلى الخدمة هذا العام مضيفا أن الشركة تحتاج لمراجعة استراتيجيتها. وقالت المتحدثة باسم الشركة وقتها إن مجموعة الإمارات التي تضم شركة الطيران ”ما زالت في طور تنفيذ عملية تسريح العمالة“.

في مايو ذكرت بلومبرغ أن طيران الإمارات تخطط لإلغاء عدد من الوظائف تقارب 30٪ من قوتها العاملة ، حيث تكافح أكبر شركة نقل لمسافات طويلة في العالم من أجل الحفاظ على السيولة وسط جائحة الفيروس كوفيد 19، الذي أثر بشدة على شركات الطيران حول العالم.