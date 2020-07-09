طيران الإمارات تشترط شهادة خلو من كورونا للمسافرين من 10 دول بينها مصر والسودان





وأضافت طيران الإمارات أمس الأربعاء في إفادة عبر موقعها الإلكتروني أن شهادة من مختبر معتمد من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المغادرة ستكون مقبولة أيضًا. وتضم الدول المحددة كلا من: مصر والسودان و تنزانيا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش وإيران والهند ونيجيريا والفيلبين وروسيا، كما تضم الولايات المتحدة الأمريكية من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك الركاب القادمون من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس الذين يصلون إلى الإمارات عبر دبي.

وأشارت طيران الإمارات، إلى أنه يجب إصدار الشهادات قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.