محمد بن راشد يدشّن التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم

دشن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة "جبل علي" على الخط الأحمر إلى محطة "إكسبو 2020"، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بتكلفة بلغت 11 مليار درهم، وسيتم افتتاح المسار للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.

كان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى محطة "جبل علي" لمترو دبي، معالي مطر محمد

الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث شاهد سموه ومرافقوه فيلماً عن مشروع مسار 2020، الذي يأتي تنفيذه في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق النمو المستدام في إمارة دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل، وتحقق توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، كما يأتي المشروع تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطاً للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات.

أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارًا .. 7 محطات .. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول.. هذه دبي .. pic.twitter.com/YFvJcsjq1j— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 8, 2020

وسلّط الفيلم الضوء على المناطق التي يخدمها مسار 2020، وتقدر كثافتها السكانية بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو 2020.

ويبلغ طول المسار 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية في موقع إكسبو 2020، وثلاث محطات علوية ومحطتان نفقيتان، ويوفر مسار 2020 تنقلا آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق عدة في دبي على حد سواء، وسيكون شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل، ليبقى شاهداً على مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ دبي، ورمزاً للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية.

رحلة القطار

عقب ذلك، تجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، في محطة "جبل علي"، وهي محطة تبادلية على الخط الأحمر ومشابهة لتصميم محطات المترو الحالية، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات على شارع الشيخ زايد، وتبلغ مساحتها

8800 متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 320 ألف راكب يومياً، ثم استقل سموه القطار الجديد لمترو دبي الذي أجريت عليه بعض الإضافات والتعديلات على التصميم الداخلي لعربات المترو، منها تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال، والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت باقي العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية في الدرجة الذهبية، وطولية في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال.



محطة إكسبو 2020

وتوقّف القطار في محطة إكسبو 2020، التي تتميز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، وتجوّل سموه ومرافقوه في المحطة التي تبلغ مساحتها الكلية 18800 متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 522 ألف راكب يومياً في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

وتضم المحطة رصيفين لصعود الركاب وثلاثة مسارات، وجرى ربطها من الجهة الشرقية مع معرض إكسبو وإكسبو CoEx، ورُبطت من الجهة الغربية مع المركز التجاري والمجمع العمراني، ورُوعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة، حيث خُصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة.

وأزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الستار عن النصب التذكاري لمحطة إكسبو 2020، وهو عباره عن عمل فني منحوت بالخط العربي مستوحى من المعاني الجليلة لعبارة "آمنت بالله" التي جاءت في مطلع قصيدة سموه "بداية الخمسين"، والتي يتجلى فيها الإيمان بالله تعالى، والحكمة، واستشراف المستقبل، وتتضمن في ثناياها تحفيز الشباب وحثهم على تحقيق الإنجازات والوصول بالوطن لأعلى المراتب.

والنصب التذكاري من تصميم الفنان العالمي إلسيد (El Seed)، ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر، وعرضه 3.5 أمتار، وتم وضعه على قاعدة

بارتفاع متر واحد وعرض 4 أمتار، واختار الفنان ان تكون الحروف متوازنة ومتناسقة في تركيبتها التي تصوّر مشهد متناغم فيه مرونة وحزم وتعبير عن توازن تفاصيل الماضي وتناغمه مع الرؤية المستقبلية، وزيّن العمل الفني باللون الأزرق ليتناغم مع اللون السائد في المحطة، كما انه لون سائد في الطبيعة، ويرمز إلى الاستقرار والولاء والثقة والذكاء والسلام.

واُلتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع فريق العمل المشرف على تنفيذ مسار 2020.