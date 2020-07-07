الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى58 وجهة حول العالم رهنًا برفع القيود الدولية

وإلى أمريكا الشمالية تنطلق رحلات الاتحاد للطيران إلى كل من شيكاغو، نيويورك مطار جون كيندي، واشنطن العاصمة، تورنتو، وإلى أوروبا، تنطلق رحلاتها إلى كل من أمستردام، أثينا، برشلونة، بلغراد، بروكسل، دبلن، دسلدورف، فرانكفورت، جنيف، إسطنبول، لندن هيثرو، مدريد، مانشستر، ميلان، موسكو، ميونيخ، باريس شارل ديغول، روما، زوريخ.

أما الشرق الأوسط وأفريقيا، فستحلق الاتحاد للطيران إلى كل من عمّان، البحرين، بيروت، القاهرة، الدار البيضاء، الكويت، مسقط، الرباط، الرياض، جزر سيشل. وإلى آسيا إلى كل من أحمد أباد، باكو، بانكوك، بنغلورو، شيناي، كولومبو، دلهي، حيدر أباد، اسلام أباد، جاكارتا، كراتشي، كوتشي، كولكاتا، كوزيكودي، كوالالمبور، لاهور، ماليه، مانيلا، مومباي، سول، سنغافورة، تيروفانانثابورام، طوكيو.

كذلك الحال مع استراليا لمدينتي ملبورن و سيدني.

يأتي ذلك مع أعلان الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئنافها التدريجي لعملياتها التشغيلية عقب رفع الحظر على النقل الجوي من وإلى الدولة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني. ويبقى السفر مرهونًا بتلبية جميع المتطلبات الصحية وشروط الدخول التي وضعتها السلطات الإماراتية والدول التي ينوون السفر إليها.

خلال شهري يوليو وأغسطس، ورهناً برفع القيود الدولية المفروضة على النقل الجوي وإعادة فتح الأسواق العالمية، تنوي الاتحاد خدمة 58 وجهة عالمية من مقرها في أبوظبي، تشمل وجهات رئيسية في الشرق الأوسط، أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا وأستراليا.

ومع عودة الرحلات المنتظمة، سيوفّر برنامج "سفراء الاتحاد للصحة والسلامة" الدعم اللازم لضمان أعلى مستويات النظافة والسلامة في كل مرحلة من مراحل رحلة المسافرين. ويقدّم الفريق المتخصص والمتحدث بلغات مختلفة، وهو الأول من نوعه في قطاع الطيران، للضيوف معلومات حول إجراءات الصحة والوقاية التي تتخذها الاتحاد للطيران لتوفير الرعاية والمعلومات الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.

في هذه المناسبة، أعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران "يسرنا الإعلان عن الاستئناف التدريجي لرحلاتنا المجدولة إلى المزيد من الوجهات على شبكتنا العالمية. إن رفع الحظر على السفر من وإلى دولة الإمارات هو تطور مهم لأبوظبي. وبحلول شهر أغسطس، ننوي تشغيل حوالي 45% من الطاقة الاستيعابية التي كانت لدينا قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".

"واصلنا تشغيل رحلات خاصة لنقل المسافرين، إلى جانب رحلات الشحن والمساعدات الإنسانية خلال الأشهر القليلة الماضية. أما الأولوية الآن فهي توفير بيئة سفر آمنة وسليمة خلال كافة مراحل رحلة الضيف، مستفيدين من مبادراتنا للصحة والسلامة، واستعادة عملياتنا التشغيلية تدريجيا إلى الأسواق التي أعيد فتحها.

خلال الأشهر القليلة الماضية، اغتنمنا الفرصة في تطوير عملياتنا، ومراجعة كيفية تقديم خدماتنا وقمنا بأكبر عملية صيانة للأسطول في تاريخ الشركة. ونحن نشكر ضيوفنا على وفائهم ودعمهم المستمر للاتحاد للطيران."

بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، سيضم جدول الرحلات الصيفية للاتحاد للطيران شبكة وجهات أكبر من وإلى وعبر عبر أبوظبي.

ويمكن للضيوف الراغبين بالحجز زيارة موقع https://www.etihad.com/ar-ae/ للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة في الوجهات الأخيرة. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء التابع للاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو عبر وكلاء السفر. وتتوفر لائحة مراكز الاتصال المحلية الأخرى على الموقع https://www.etihad.com/ar-ae/help/contact-us

كما تتوفر معلومات إضافية حول التدابير الصارمة التي تتخذها الاتحاد للطيران لتوفير تجربة سفر صحية وسليمة على الموقع الالكتروني https://www.etihad.com/ar/fly-etihad/health-and-wellness