خدمات الحجز الذكي لمركبات الأجرةفي رأس الخيمة

رأس الخيمة في 5 يوليو - وام -وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات اتفاقية لمنح حقوق الامتياز لشركتي كريم و هلا لتقديم خدمات الحجز الذكي لمركبات الأجرة والليموزين في الإمارة.

وقال المهندس إسماعيل البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وتحقيقا لرؤية الإمارة 2030 ولتحقيق السعادة لسكانها من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين والسياح وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال توفير خدمات متطورة تساهم في تعزيز خدمات البنية التحتية للنقل في الإمارة.

وأكد أن الحجز الذكي والإلكتروني أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب ونظاما فعالا لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين في الحصول على مركبات الأجرة وخدمات الليموزين وتوفر أسلوباً أكثر ذكاءً للتنقل في الإمارة من خلال التعرّف مسبقاً على التعرفة، وتتبّع مسار الرحلة والدفع إما نقدا أو عبر بطاقة ائتمان كما يستفيد المتعاملون من ميزة عدم ارتفاع الأسعار في أوقات الذروة والتمتع بكامل الخدمات التي يوفرها تطبيق كريم شاملا برنامج كريم لمكافأة ولاء المتعاملين.

من جهتها قالت كليمانس دوتير المدير التنفيذي لـ "هلا" أن هدف "هلا" هو تمكين الناس من التنقل بسهولة أكبر والاستفادة من أفضل تقنيات "كريم" لتقديم تجارب متميزة.

من جانبه قال باسل نحلاوي المدير العام لشركة كريم في الإمارات وباكستان أن " كريم" استهدفت ومنذ انطلاقها تبسيط وتسهيل حياة الناس حيث ساهمت التكنولوجيا التي طورتها خلال السنوات الماضية في توفير مئات الملايين من الرحلات وغيرت الطريقة التي يتنقل فيها الناس في أكثر من 100 مدينة .

وأضاف النحلاوي أن الدخول في سوق رأس الخيمة يمثل التعاون بين القطاعين العام والخاص وسيتيح لهم توظيف التكنولوجيا لجعل البنية التحتية المتطورة للنقل أكثر سهولة وملائمة، وتوفير خيارات أوسع وتجربة عملاء مثالية.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمتي "هلا" و"كريم" كمرحلة تجريبية في رأس الخيمة على أن يتم الإطلاق الكلي لتغطية جميع أنحاء الإمارة بحلول شهر أغسطس المقبل.