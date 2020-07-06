تذاكر طيران بأقل من 10 يورو تثير غضب لوفتهانزا

كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أشار للصحيفة السويسرية نويه تسوريشر تسايتونغ أن تقديم تذكرة بسعر 9.99 يورو هو تصرف غير مسؤول.

وقال كارستن إن هذا السعر يضر اقتصاديا وبيئيا ولفت إلى أن لوفتهانزار أكبر شركة طيران أوروبية ستسعى للحصول على تمويل لتسديد ديونها من الحكومة لاجتياز مرحلة جائحة كوفيد 19 حتى عام 2023.

وأضاف إلى أن لوفتهانزا ستسدد ديون دافعي الضرائب في سويسراء وألمانيا والنمسا من خلال الاستدانة من اسواق المال بدلا من الاستفادة من أموال دافعي الضرائب عبر القروض الحكومية، حيث حصلت على 9 مليارات يورو من الحكومة الألمانية.

وتكبدت شركات الطيران قرابة 100 مليار دولار من الخسائر مع توقعات بإفلاس العديد منها بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا). وكانت شركات مثل راينير قد أطلقت رحلات بتذاكر لا يزيد ثمنها عن 19.9 يورو من بريطانيا إلى اليونان، وقامت شركات أخرى بتقديم أسعار مماثل أو حتى أقل من 10 يورو.

وتواصل شركات طيران أمريكية وأسترالية في تقديم خصومات للرحلات الداخلية، فيما تسعى شركات الطيران الاقتصادي ذات أسعار تذاكر مخفضة أصلا إلى تقديم المزيد من التخفيضات لوجهات محددة في مساع لاستعادة مستوى رحلاتها لمرحلة ما قبل جائحة كوفيد رغم اعتماد بعضها على سعة أقل لعدد الركاب أو المقاعد.