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الأثنين 6 Jul 2020 05:30 ص

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إيران تعلن عن جاباهار، ممر تجاري جديد بديل عن قناة السويس المصرية

إيران تعلن عن جابهار الممر التجاري الجديد عوضا عن قناة السويس المصرية بالاعتماد على طريق بري

إيران تعلن عن جاباهار، ممر تجاري جديد بديل عن قناة السويس المصرية
إيران تعلن عن جاباهار، ممر تجاري جديد بديل عن قناة السويس المصرية
إيران تعلن عن جاباهار، ممر تجاري جديد بديل عن قناة السويس المصرية

أعلنت منظمة منطقة جابهار الحرة الإيرانية، أن الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وبطرسبورغ، سيتم عبر موانىء مثل آستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا بالهند، بدلا من قناة السويس المصرية بحسب وكالة مهر.

وقال المدير العام للمنظمة عبد الرحيم كردي، إن الممر التجاري سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا من 38 يوما إلى 14 - 16 يوما فقط.

وأشار كردي إلى أن إيران، تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز، حيث يمكن لميناء جابهار أن يلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، كما أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول إلى طريق اقتصادي رئيسي بالعالم.

وأوضح أن ميناء الشهيد بهشتي يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة.

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