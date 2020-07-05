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الأحد 5 Jul 2020 07:45 م

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رحلات قطار بين دول الخليج العربي تنطلق في 2023

صحيفة سعودية تنقل عن مصادر مطلعة في الأمانة لمجلس التعاون الخليجي أن مشروع السكة الحديد المنتظر الذي سيربط كلاً من المملكة والإمارات وسلطنة عمان، سيدخل حيز التنفيذ عبر مرحلته الأولى التي يتوقع الانتهاء منها في 2023. ويعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي.

رحلات قطار بين دول الخليج العربي تنطلق في 2023

بلومبيرغ-ستربط المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بعد استكمالها بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.


وأوردت صحيفة الجزيرة السعودية بأن مشروع القطار الواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تبلغ تكلفته 15 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن يبدأ بالعمل في عام 2023.


وقالت الصحيفة في ضوء تفاصيل جديدة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع، أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي سيربط بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان عند استكمال المرحلة الأولى منه، والمتوقع في عام 2023.

وتشير التوقعات إلى انتهاء العمل على المرحلة الثانية من المشروع عام 2025، حيث ستربط بين السعودية والكويت والبحرين.
ولم يتم ذكر دولة قطر، أحد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت جزءاً من المشروع عند الإعلان عنه لأول مرة في 2001 كوسيلة لتسهيل العمليات التجارية بين دول الخليج العربي. وتجدر الإشارة إلى أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، قامت كل من السعودية والإمارات والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر.

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