الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تراجع رخص الطيارين الباكستانيين

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إنها تواصلت مع هيئة الطيران المدني الباكستانية بشأن ما ورد بخصوص مؤهلات بعض الطيارين الحاملين لرخص صادرة من قبلها واحتمال حصول أشخاص غير مؤهلين على هذه الرخص وذلك في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة في الإمارات بحسب وكالة الانباء الإماراتية

وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم إن تواصلها مع نظيرتها الباكستانية جاء لضمان عدم تأثر سلامة الطيران المدني في الدولة بهذا الموضوع واستيفاء معايير السلامة الدولية المطلوبة للتشغيل في الإمارات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أنها قامت بمراجعة سجلاتها لضمان عدم معادلة أي رخص مشتبهه صادرة عن هيئة الطيران المدني الباكستانية ..موضحة أنها تعمل حاليا على التشاور مع المنظمة الدولية للطيران المدني وتقييم جميع المعلومات حين توفرها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وكان وزير الطيران الباكستاني غلام ساروار خان في حديثه أمام الجمعية الوطنية الباكستانية ، قد زعم أن 262 طيارًا في البلاد "لم يخضعوا للاختبار بأنفسهم" ودفع مل منهم لشخصً آخر للجلوس نيابة عنه.

واضاف خان إن قائدي طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية التي تحطمت الشهر الماضي، في حادث راح ضحيته 97 شخصاً، كانا منشغلين بالحديث عن جائحة فيروس كورونا أثناء استعدادهما لمحاولة هبوط، أولية فاشلة.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز إيرباص «إيه320»، في 22 مايو، في مدينة كراتشي الجنوبية، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، باستثناء شخصين فقط.