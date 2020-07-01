شركة أجيليتي الكويتية تسعى لتوفير 150 مليون دولار أمريكي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19





وفي هذا الصدد، قال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة صحفية: "وضعت الشركة العديد من التدابير التي تشمل خفض الإنفاق والإجراءات المتعلقة بالموظفين، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات لتعديل التكاليف في مختلف مسارات الأعمال بما يناسب معطيات الوضع الراهن، حيث أجرت أجيليتي التغييرات المناسبة والضرورية لضمان استمرارية العمل ومواكبته للمستجدات الحالية".



وأفاد سلطان إنه على الرغم من تسريح بعض الموظفين، إلا أنه سيكون من غير المنطقي قيام الشركة بتقييد عمليات التوظيف، خاصة مع النمو الملحوظ الذي تشهده بعض شركاتها، وإمكانية عودة بعضها الآخر إلى العمل في وقتٍ قصير. وأضاف: "نتطلع إلى تنمية هذه الأعمال وربما الاستفادة من الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد من خلال جذب كفاءات أفضل".



ومن جهة أخرى، أوضح سلطان أن تفشي الفيروس أتاح أيضاً للشركة فرصاً عديدة في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية.

وأردف قائلاً: "هناك عدد قليل من المشاريع التي قد نضطر لتعليقها مؤقتاً، إلا أنني أشك بتأثير ذلك على معدلات الإنفاق الرأسمالي الإجمالية الخاصة بالشركة، وبالعكس قد تكون هناك فرصة لزيادتها بفضل الفرص الجديدة التي توفرها هذه البيئة".

وقال سلطان أيضاً: · تتمتع أجيليتي بمكانة ريادية تتيح لها الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية في المنطقة، · توّجه المزيد من عملاء التجزئة نحو التسوّق عبر الإنترنت يفتح المجال أمام المزيد من التوسع والاستثمار المستقبلي، · لا توجد أيّة خطط ملموسة لإدراج أجيليتي في أية أسواق تداول أخرى، لكن الشركة تبدي انفتاحها على الأفكار الجديدة

· لا تزال المباحثات جارية حول عملية إدراج شركتها الفرعية تراي ستار التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها؛ وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة

· لا تزال أجيليتي تقوم بتقييم الأثر المالي العام لسنة 2020. "ما زال هناك الكثير من الجوانب المجهولة، وأعتقد أنه من غير الواضح بالنسبة لنا جميعاً ما تحمله هذه السنة وما بعدها" · يجب على الشركة موازنة التدفق النقدي مع جودة الفرص المستقبلية.