إس إند بي: تسارع متوقع لوتيرة الاندماج بين شركات التأمين السعودية بسبب وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط

بعد التحسن الكبير في النمو والأرباح في العام 2019، تتوقع وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأن يحقق قطاع التأمين السعودي نتائج اكتتاب قوية في النصف الأول من العام 2020، مستفيداً من انخفاض المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات نتيجةً للإغلاق المرتبط بوباء كوفيد-19، بالرغم من تراجع النمو الاقتصادي بحسب بيان أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز.

نتوقع الآن بأن يتراجع الناتج الاقتصادي السعودي (المقاس بالناتج المحلي الإجمالي) بنحو 3% في العام 2020 قبل أن يعود لتحقيق نمو إيجابي متواضع بنحو 1.6% في العام 2021 (انظر: "مؤشرات المخاطر السيادية" المنشور باللغة الإنجليزية بتاريخ 24/04/2020 على موقعنا الإلكتروني). سنقوم بتحديث توقعاتنا وتقديراتنا الاقتصادية وفقاً للآثار الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

مع انهاء إجراءات الحظر في أواخر يونيو، نتوقع ارتفاع المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات، مع زيادة حركة المرور وبدء عودة حاملي الوثائق إلى زيارة المستشفيات لإجراء الاستشارات الطبية غير الطارئة في الأشهر القادمة. إن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتباراً من 1 يوليو 2020 وخفض المعونات الاجتماعية للمواطنين يمكن أن يزيد الضغوط على إنفاق الاستهلاكي، من وجهة نظرنا. لذلك، من المرجح أن تشهد شركات التأمين تباطؤاً في تحصيل أقساط التأمين لأن الكثير من العملاء قد يلجؤون إلى تأخير دفعاتهم في محاولة منهم لإدارة التدفقات النقدية. وهذا سيضغط على جودة الأصول والسيولة، وبالتالي على الظروف الائتمانية لبعض الشركات. مع ذلك، نتوقع بأن يبقى القطاع رابحاً عموماً في العام 2020، بالرغم من تباطؤ نمو أقساط التأمين والضعف الكبير في الربحية في النصف الثاني من العام.

بعد الإعلان مؤخراً عن عمليات اندماج، نتوقع بأن تتسارع وتزداد وتيرة هذه العمليات في القطاع خلال الفترة القادمة، لاسيما مع وجود عدد كبير نسبياً من شركات التأمين الصغيرة والخاسرة.

تحسن نتائج الاكتتاب هو المحرك الرئيسي للأرباح

بعد عامين من التراجع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ نحو 8.3%، حيث وصل إلى 37.8 مليار ريـال سعودي في العام 2019 بعد أن حقق 34.9 مليار ريـال سعودي في العام 2018. وقد كان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الأسعار وتوسيع التأمين الطبي ليشمل شريحة أكبر من الناس، حيث نجحت بعض شركات التأمين التي كانت خاسرة سابقاً في إعادة تسعير الوثائق لديها.

وبنفس الوقت، ارتفع الدخل بعد خصم الزكاة بشكل ملحوظ بنحو 146%، إلى نحو 1 مليار ريال سعودي في العام 2019 من 406 مليون ريال سعودي في العام 2018 (انظر الرسم البياني 1). ويرجع ذلك إلى الأرباح القوية لدى بعض الشركات الرائدة بمن فيها شركة التعاونية للتأمين وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.