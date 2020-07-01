ترجيح موافقة الإمارات على عودة طائرة بوينج 737 ماكس إلى الخدمة

بلومبيرغ-توقع مسؤول إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة مجدداً بُعيد إعلان إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية رفع الحظر المفروض على الطائرة منذ 15 شهراً.وصرح المسؤول أن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة ستجري اختباراتها الخاصة على الطائرة، وستتعاون عن كثب مع إدارة الطيران الفيدرالية على المصادقة على نموذج الطائرات ضيقة البدن. وأوضح المسؤول أن شروط عودة الطائرة إلى الخدمة متشابهة إلى حد كبير في كلتا الدولتين، حيث كانت ممنوعة من التحليق بعد وقوع حادثتين خطيرتين.

ويسهم التعاون والتنسيق مع الهيئات الناظمة للطيران في مختلف أنحاء العالم أن يدعم طائرات بوينج 737 ماكس، ما يتيح لشركة بوينج بإعادة طائرتها الأكثر مبيعاً، إلى الخدمة من جديد في الأسواق الرئيسية وبطريقة أكثر اتساقاً وتنظيماً. وبدأت الشركة المصنعة للطائرات والإدارة الفدرالية للطيران خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الرحلات التجريبية بعد طول انتظار، لاختبار أمان الطائرة التي تم تحديثها لاستئناف رحلاتها الجوية.

وقالت متحدثة باسم وكالة سلامة الطيران الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في رسالة إلكترونية، إن الوكالة تترقب تحديد مواعيد رحلاتها التجريبية في الصيف الحالي. وأعربت الوكالة عن تعاونها بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، وأكدت أنها ستناقش معها نتائج الرحلات التجريبية لهذا الأسبوع في الأسابيع المقبلة.

وقال محللون من بينهم شيلا كاهيو أوغلو في جيفريز في مذكرة يوم الثلاثاء: "يشير الجدول الزمني الحالي إلى أن طائرات بوينج 737 ماكس قد تحصل على مصادقة إدارة الطيران الفيدرالية في منتصف سبتمبر المقبل تقريباً. ومن المتوقع أن تصادق وكالة سلامة الطيران الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على الطائرة بعد أسبوع أو أسبوعين من مصادقة إدارة الطيران الفيدرالية".

وتمثل المصادقة على استئناف الرحلات الجوية لطائرات بوينج 737 ماكس إنجازاً مهماً نحو رفع الحظر المفروض عليها في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2019، إثر وقوع كارثتي تحطم لطائرتين من هذا الطراز أودت بحياة 346 شخصاً.

وبحسب المسؤول الإماراتي، فإن الهيئة العامة للطيران المدني وشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي، التي تُعدّ ثاني عميل رئيسي للطائرة بوينج 737 ماكس، تتابع كافة المستجدات حول الموضوع.