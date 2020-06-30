شاهد بالفيديو كيف تعزز فلاي دبي ثقة المسافرين برحلات آمنة مع استئناف رحلاتها المنتظمة

تستأنف شركة فلاي دبي اعتباراً من 7 يوليو/تموز المقبل رحلاتها المنتظمة لجميع الوجهات المعلنة وقد أعلنت أمس عن شراكة مع مسافريها مع بدء استعداد الناقلة للعودة إلى الأجواء مع تأمين الحجوزات المتاحة على موقعها الإلكتروني إلى 24 وجهة، من بينها 4 مدن عربية هي "الإسكندرية، الخرطوم، عمان، وبيروت"، كما ستطلق عددا من الوجهات خلال الفترة القربية المقبلة، مع توقعات بزيادة عدد الوجهات إلى 66 خلال فصل الصيف.

وقالت الناقلة في بيان، إنها أعادت تصميم رحلات مسافريها بالكامل بناء على المعايير العالية الحالية لعملياتها لتقليل مخاطر انتقال وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) لتحقيق الفوائد الفعلية للسفر.

وأضافت أن المسافرين يحتاجون إلى الثقة في أن الناقلة تتخذ الإجراءات الصحيحة، كما أنهم بحاجة إلى فهم الدور الذي يجب أن يلعبوه لحماية أنفسهم والمسافرين الآخرين.

وتعرف هذه العلاقة بين الشركة والمسافر بشراكة فلاي دبي. وبات من المسلم به أن الطريقة التي يسافر بها الناس قد تغيرت وأن هذه البروتوكولات تضع طريقة جديدة للسفر .