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الثلاثاء 30 Jun 2020 09:45 ص

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تشغيل الرحلات في مطار الكويت اعتباراً من أول أغسطس

سيعاد تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتباراً من الأول من أغسطس/‏آب المقبل، بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس «كورونا»

تشغيل الرحلات في مطار الكويت اعتباراً من أول أغسطس
تتضمن الخطة 3 مراحل، المرحلة الأولى التي تنطلق بها الرحلات بحدود 60 إلى 100 رحلة يوميا، مشيرة إلى انه يتم التنسيق مع المطارات التي ستكون متاحة لاستقبال المسافرين.
تشغيل الرحلات في مطار الكويت اعتباراً من أول أغسطس
الأولى: 100 رحلة يومياً و10 آلاف راكب وتستمر 6 شهور
تشغيل الرحلات في مطار الكويت اعتباراً من أول أغسطس
الثانية: 200 رحلة وبتشغيل 60% و20 ألف راكب يومياً وتستمر حتى 31 يوليو 2021 الثالثة: تشغيل 100% وأكثر من 30 ألف راكب وبحد أقصى 300 رحلة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، أنه سيتم استئناف طيران الركاب مطلع أغسطس.

وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي مبارك الحريص،  إن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية وستشمل المرحلة الأولى إطلاق 100 رحلة في أول ستة أشهر يليها

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