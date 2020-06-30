تشغيل الرحلات في مطار الكويت اعتباراً من أول أغسطس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، أنه سيتم استئناف طيران الركاب مطلع أغسطس.

وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي مبارك الحريص، إن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية وستشمل المرحلة الأولى إطلاق 100 رحلة في أول ستة أشهر يليها