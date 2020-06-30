تشغيل الرحلات في مطار الكويت اعتباراً من أول أغسطس

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سيعاد تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتباراً من الأول من أغسطس/آب المقبل، بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس «كورونا»
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، أنه سيتم استئناف طيران الركاب مطلع أغسطس.
وقال وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي مبارك الحريص، إن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لتشغيل الرحلات التجارية قائمة على 3 مراحل تدريجية وستشمل المرحلة الأولى إطلاق 100 رحلة في أول ستة أشهر يليها
الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من 2020/8/1 على ثلاث مراحل رئيسية#كونا #الكويت pic.twitter.com/dV9Mxs5uSL— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 29, 2020