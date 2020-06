طيران الإمارات تضيف القاهرة وتونس والمالديف إلى وجهاتها الخمسين

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من الأول من يوليو وإلى غلاسكو من 15 يوليو، وإلى مالي(عاصمة المالديف) اعتبارا من 16 يوليو بحسب ما أكده مكتب دبي الإعلامي.

وترفع هذه الرحلات قائمة وجهات سفر الركاب التي تشغلها طيران الإمارات إلى 50 وجهة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط انطلاقا من دبي مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين..,

ويمكن الحجز عبر الإنترنت على www.emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. كما يمكن للعملاء الاطلاع على معلومات وافية حول رحلات وخدمات طيران الإمارات الحالية على www.emirates.com/wherewefly

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر: تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. www.emirates.com/wherewefly. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد-19". معلومات أوفى حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي هنا.

مواطنو دولة الإمارات والمقيمون: ينبغي على المقيمين المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى دبي عبر الموقع www.emirates.com/returntoDubai.

