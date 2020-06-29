سفر المقيمين في دبي يستدعي موافقة

بيرند دبسمان-يحتاج المقيمون في دبي ممن يخطط للسفر للخارج أن يتقدموا للحصول على موافقة الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب دبي، قبل حجز رحلات السفر بحسب ما أوضحته طيران الإمارات.

وتقول الشركة على موقعها إن المقيمين الراغبين بالسفر ممن يحصلون على موافقة للسفر يمكنهم استخدام رقم الموافقة لحجز الرحلات.

حرصاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على سلامة متعامليها، ندعو المتعاملين للتواصل معنا عبر:



مركز الاتصال آمر الرقم المجاني 8005111 من خارج دولة الامارات 97143139999+ البريد الالكتروني amer@dnrd.ae#إقامة_دبي#الاستعداد_للخمسين#إقامة_دبي_مستعدة#gdrfadubai pic.twitter.com/d7zWrFaC0H— GDRFA DUBAI إقامة دبي (@GDRFADUBAI) June 23, 2020

وتنطبق على الرغبين بالسفر من المقيمين ذات الاشتراطات التي يحتاج المقيمين في الخارج اتباعها عند العودة إلى الإمارات ممن علقوا خلال إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد 1. ويحتاج كل المقيمين لاتباع هذه الاشتراطات سواء كانوا يرغبون بالعودة من السفر أو السفر من دبي إلى الخارج.

وتذكر طيران الإمارات على موقعها أنه في حال حصولك على الموافقة سيصلك بريد الكتروني برقم تسلسلي من الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب دبي، وفي حال لم يردك الرقم عليك التقدم مرة أخرى عبر موقع الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب دبي

وعند حصولك على رقم الموافقة ستستخدمه في عملية حجز التذكرة. ويطلب من المسافرين عند التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب دبي، تحديد وجهة سفرهم مع رقم تأشيرة الإقامة، مع الموافقة على تسديد أي تكاليف ترتبط بعلاج فيروس كورنا أو العزل الصحي من قبلهم أو من قبل شركة التأمين في حال أظهرت الاختبارات الطبية نتائج ايجابية للإصابة.

ولدى الوصول إلى دبي سيخضع القادمون لاختبار كورونا المستجد ويخضعون للعزل الصحي في بيوتهم حتى ظهور النتيجة وفي حال كانت النتيجة إيجابية سيطلب منهم اتباع اجراءات العزل التي حددتها هيئة الصحة في دبي.

ويحتاج القادمون ممن تظهر نتائج اختبارات كوفيد 19 اصابتهم الخضوع للمراقبة خلال فترة العزل الصحي من خلال تطبيق للجوال طوال فترة الحجر.

من جانب آخر، ستبدأ عودة المقيمين حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة - ابتداء من الأول من يوليو - وتتطلب فحص "كورونا" المسبق

ومن أبرز الاشتراطات ، إجراء الفحص المسبق في الدول التي تم التعاقد مع مختبرات رائدة ومعتمدة بها من قبل الجهة المختصة والمنتشرة في حوالي "106" مدن في "17" دولة كمرحلة أولى، على أن لا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص "72" ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة، وسيتعذر على الأشخاص الصعود إلى الطائرة بدون الحصول على الموافقة المرتبطة بثبوت خلوه من فيروس "كوفيد - 19"، وسيتمكن الأشخاص من الحصول على نتيجة الفحص عبر البريد الالكتروني الخاص بهم.

وسيتم الإعلان عن جاهزية بقية المختبرات للدول الأخرى خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الشركاء من خلال إطلاق المرحلة الثانية والتي تضم "19" مدينة في "8" دول، والمرحلة الثالثة بعدد "150" مختبرا ضمن قائمة عدد "31" دولة، وبالإمكان التعرف على قائمة تلك المختبرات وموقف جاهزيتها من خلال زيارة موقع الهيئة /Smartservice.ica.gov.ae/.

علما بأنه سيتم إجراء فحوصات "كوفيد-19" للقادمين فور وصولهم لأراضي الدولة الذين لا تتوفر لديهم مختبرات معتمدة في الدول التي قدموا منها وذلك لحين جاهزية المختبرات، حيث سيتم تطبيق اشتراط الفحص المسبق في حينه.

كما تنص باقي الاشتراطات على الالتزام بالحجر المنزلي أو الصحي لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف المترتبة على إجراء الفحص أو الحجر المعتمد في حال عدم وجود سكن متوافق مع الاشتراطات الصحية للحجر، وعلى الجهات المؤسسية التي يعمل بها هؤلاء الأفراد تحمل كافة التكاليف المتعلقة بالفحص الطبي والحجر متى ما استدعى الأمر ذلك ، بالإضافة إلى وجوب استخدام إحدى التطبيقات الخاصة بأنظمة التتبع المعتمدة بهدف متابعة الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وستواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذه الظروف الاستثنائية وبما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية وام.