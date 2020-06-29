الإمارات تعلق استقبال الركاب من باكستان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع القادمين إلى الدولة كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 / 6 / 2020 بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.



وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

وسبق أن أوقفت طيران الإمارات يوم الأربعاء رحلاتها المجدولة من باكستان بعد أن أظهرت اختبارات كورونا المستجد نتائج ايجابية لعدد من الباكستانيين الذين وصلوا هونغ كونغ قادمين على متن رحلة لطيران الامارات بحسب ما أعلنته الشركة.

وأشار متحدث باسم طيران الامارات إنه عقب الإعلان عن حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد في هونغ كونغ والتي ارتبطت بمسافرين على رحلات الشركة، فقد اتخذ طيران الامارات قرار إيقاف مؤقت لخدمات المسافرين من باكستان اعتبارا من 24 يونيو الساعة الرابعة بتوقبت باكستان.

ونقلت تقارير صحفية في هونغ كونغ أن 26 مسافرًا خضعوا لاختبارات كورونا وجاءت النتائج إيجابيًة وكان هؤلاء قد وصلوا على متن رحلة طيران الإمارات إلى هونغ كونغ في 20 يونيو ، وجميعهم سافروا من باكستان ومروا عبر دبي.