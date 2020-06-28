عليك بالعبرة الخضراء!

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وبالتعاون مع مجموعة اينوك مبادرة جديدة وهي عبارة عن إطلاق تجريبي لتشغيل عدد من العبرات التراثية التابعة لها بالوقود الحيوي (بيوديزل 5). ويبلغ عدد العبرات التراثية قرابة 148 عبرة يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص عبر خطين رئيسين في خور دبي.

وتنقل العبرات التراثية حوالي (13) مليون راكب سنوياً بنسبة تبلغ حوالي (90%) من إجمالي عدد ركاب النقل البحري في دبي. ويتم تشغيل العبرات التراثية الحالية من خلال محركات الديزل بقوة (30) حصان. وتستهلك العبرات التراثية حوالي (1,1) مليون لتر ديزل سنوياً.



وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المتواصل للهيئة على المساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي.



وأوضح بهروزيان: "لقد بدأنا تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة (اينوك)، وقد أعددنا مسودة اتفاقية مشتركة معهم يقتضي العمل بموجبها على تزويد (5) من العبرات التراثية التابعة للقطاع الخاص بالوقود الحيوي حيث اتفقنا مع (5) من مشغلي هذه العبرات لتجربة الوقود الحيوي، وقد تم تحديد موقع التزود بالوقود في خور دبي مع اتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة لعملية التزود بالوقود. وتم الاتفاق كذلك على أن تكون مدة التجربة ثلاثة أشهر يتم من خلالها تقييم التجربة وقياس نتائجها.



وأضاف بأنه قد تم تحديد الوقود الحيوي من نوع "بيوديزل 5" المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعتبر من منتجات الوقود البديلة المتطورة، والذي يتم تصنيعه من زيت نباتي وبقايا زيت الطهي وزيوت حيوانية، كما أنه يستخلص من مصادر متجددة، مما يساعد الدائرة في أداء مهامها في خدمة المجتمع بشكل مستدام ونظيف ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة.

ومن جانبه أشاد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك بالتعاون المستمر مع هيئة الطرق والطرق والمواصلات، وأكد أن اتفاقية التعاون هذه تأتي في إطار جهود المجموعة الرامية إلى توفير خيارات الوقود النظيف التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتقليص الانبعاثات الضارة.

وقال الفلاسي: "انطلاقاً من المكانة الرائدة التي تحظى بها اينوك على مستوى دولة الإمارات، تحرص المجموعة دائماً على التعاون مع شركاءها لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة على غرار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الأمر الذي يعكس مسؤولية المجموعة تجاه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ونموه وازدهاره. فقد أثبت (بيوديزل 5) أهميته من حيث الارتقاء بالممارسات البيئية المستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحماية البيئة عبر الحد من مستوى الانبعاثات الضارة."

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك إلى أن وقود "بيوديزل 5" من منتجات الوقود البديلة الخضراء المتطورة، الذي قد أطلقته مجموعة اينوك في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بغية خفض البصمة الكربونية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، ويُستخدم دون الحاجة إلى تحديث المحركات ومرافق تخزين الوقود.

بدوره، قال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تشير الأبحاث إلى أن استخدام الوقود الحيوي سيؤدي إلى تخفيض كمية الهيدروكربونات غير المحروقة، وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون، وتقليل نسبة انبعاث الجسيمات الدقيقة وغاز الكبريتات، بالإضافة إلى خفض غاز (PAH) المسبب لمرض السرطان."

وأكد الهاشمي إنّه سيتم خلال التجربة قياس الانبعاثات الكربونية في العبرات، التي تستخدم الوقود الحيوي ومقارنتها بالعبرات ذات الديزل العادي. وفي حال نجاح التجربة، فإن تعميم النتائج على كامل أسطول العبرات التراثية في خور دبي والبالغ عددها (148) عبرة سوف يساهم في تحقيق الغاية الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات (السلامة والاستدامة البيئية)، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في خور دبي بحوالي (125) طن ثاني أوكسيد الكربون CO2) ) سنوياً، أو ما يعادل نمو (2000) شجرة لمدة (10) سنوات."