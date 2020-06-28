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الأحد 28 Jun 2020 09:30 ص

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السعودية: تحذير من تدني الرؤية وتقلبات الطقس في مناطق المملكة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات الطقس وانخفاض الرؤية في العديد من المناطق السعودية مع تشكل سحب رعدية ممطرة وغبار وأتربة على 4 مناطق

السعودية: تحذير من تدني الرؤية وتقلبات الطقس في مناطق المملكة

وذكرت الهيئة أن مناطق عديدة في المملكة ستشهد رياح نشطة  وتدني الرؤية بسبب الأتربة.
 
 لافتة إلى أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض، نجران»، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة»، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية، بسرعة بين 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، أما الموج فسيكون متوسطًا إلى هائج.

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