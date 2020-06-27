طيران الإمارات تضيف 7 مدن أخرى إلى قائمة وجهات الركاب

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف توفر خدمات ركاب منتظمة من سبع مدن أخرى خلال شهر يوليو (تموز) المقبل. والمدن الجديدة التي ستنضم إلى شبكة الناقلة هي: الخرطوم (3 يوليو)، عمّان (5 يوليو)، أوساكا (7 يوليو)، ناريتا (8 يوليو)، أثينا (15 يوليو)، لارنكا (15 يوليو)، وروما (15 يوليو).

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي ستخدمها طيران الإمارات إلى 48، لتوفر مزيداً من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات الآن من السفر إلى دبي بعد الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

والحجوزات متاحة أمام العملاء للسفر بين وجهات في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي، إذا كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول حدود الدولة التي يسافرون إليها. ويمكن الحجز عبر الإنترنت على www.emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. كما يمكن للعملاء الاطلاع على معلومات وافية حول رحلات وخدمات طيران الإمارات الحالية على www.emirates.com/wherewefly

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة على كل رحلة من خلال الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر: تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. www.emirates.com/wherewefly. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها "كوفيد-19". معلومات أوفى حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي هنا.

مواطنو دولة الإمارات والمقيمون: ينبغي على المقيمين المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى دبي عبر الموقع www.emirates.com/returntoDubai.