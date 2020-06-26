عودة مترو دبي للعمل مع عودة كافة خدمات طرق دبي إلى طبيعتها

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أعلنت طرق دبي أته تماشياً مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني وعودة الحياة إلى طبيعتها في #دبي، تُعلن الهيئة عن عودة العمل في جميع مراكز إسعاد المتعاملين وفق جدول العمل الطبيعي من الساعة 8:00 صباحاً حتى 7:30 مساءً وفي مركز العوير من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:30 مساءً.
وأعلنت هيئة طرق دبي استئناف عمل «ترام دبي» من الساعة السادسة صباحاً إلى الواحدة صباح اليوم التالي من السبت وحتى الخميس.
وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها كالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالمقاعد المسموح استخدامها .
ولفتت الهيئة عودة النقل البحري إلى جدول الرحلات الطبيعية، مع الاستمرار بإيقاف الخطوط التي تعمل على قناة دبي المائية والرحلات السياحية، والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية بالشارقة.
وقالت الهيئة إن الحافلات العامة عادت إلى العمل بجدول رحلاتها الطبيعي مع الانتهاء من برنامج التعقيم الوطني في حين أن الحافلات عبر المدن ما زالت متوقفة حتى إشعار آخر.
تماشياً مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني وعودة الحياة إلى طبيعتها في #دبي، تُعلن الهيئة عن عودة العمل في جميع مراكز إسعاد المتعاملين وفق جدول العمل الطبيعي من الساعة 8:00 صباحاً حتى 7:30 مساءً وفي مركز العوير من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:30 مساءً.#هيئة_الطرق_و_المواصلات pic.twitter.com/wHFngLhQxM— RTA (@rta_dubai) June 25, 2020