عودة مترو دبي للعمل مع عودة كافة خدمات طرق دبي إلى طبيعتها

وأعلنت هيئة طرق دبي استئناف عمل «ترام دبي» من الساعة السادسة صباحاً إلى الواحدة صباح اليوم التالي من السبت وحتى الخميس.

وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها كالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالمقاعد المسموح استخدامها .

ولفتت الهيئة عودة النقل البحري إلى جدول الرحلات الطبيعية، مع الاستمرار بإيقاف الخطوط التي تعمل على قناة دبي المائية والرحلات السياحية، والخط الذي يربط بين محطة الغبيبة في دبي ومحطة مربى الأحياء المائية بالشارقة.

وقالت الهيئة إن الحافلات العامة عادت إلى العمل بجدول رحلاتها الطبيعي مع الانتهاء من برنامج التعقيم الوطني في حين أن الحافلات عبر المدن ما زالت متوقفة حتى إشعار آخر.